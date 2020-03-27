Koronavirüsle mücadelede Aleviler üzerinden provokatif paylaşımlar yapanlara soruşturma
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde hastalıklı zihinler sosyal medya üzerinden provokasyonlarına devam etti. Hatay Valiliği sosyal medyadaki "Alevilerin nüfusunu azaltmak için gizli örgütler koronavirüslü kişileri devletin izniyle Hatay'ın ilçelerine göndermeye başladı" şeklindeki paylaşımlar hakkında soruşturma başlattı.
Hatay Valiliği, sosyal medyada bazı hesaplardan "Alevilerin nüfusunu azaltmak için gizli örgütler koronavirüslü kişileri devletin izniyle Hatay'ın ilçelerine göndermeye başladı" şeklindeki paylaşımların asılsız, provokatif ve ayrımcı olduğunu, bu paylaşım hakkında yasal işlemin başlatıldığını açıkladı.
Hatay Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, her dinden ve inançtan insanların kentte huzur ve barış içinde yaşadığı vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi;
"Vatandaşların salgın nedeniyle evlerinde geçirdiği bu sıkıntılı süreci fırsata çevirmeye çalışan bazı provokatörlerin sosyal medya hesaplarından yaydıkları 'Hatay'ın Defne, Samandağ, Arsuz ilçelerinde Alevilerin nüfusunu azaltmak için gizli örgütler devlet izniyle virüs bulaşmış kişileri Hatay'ın ilçelerine göndermeye başladı. Milletvekillerimiz gizli yayılan haberi Meclis'te konuşulmak üzere acilen toplantıya çağırdı. Arkadaşlar durum ciddi lütfen bu haberi hemen yayalım. Her yerde paylaşalım. Ailenize çevrenize akrabalarınıza hemen haber verin. Şu an hastaneler dolmak üzere ve virüs birçok Alevi vatandaşımıza bulaştı bile. Ne olur hemen yayalım..." şeklinde yapılan yalan haber hakkında yasal işlem başlatılmıştır. Devletimizin sağladığı huzur ve güven ortamında herkes kendi inancını özgür bir şekil de yaşamaktadır. Bu zor günlerde halkımızı ayırmaya galeyana getirmeye çalışan provokatörlere geçmişte olduğu gibi şimdide izin verilmeyecektir."
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