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Koronavirüsle mücadelede Aleviler üzerinden provokatif paylaşımlar yapanlara soruşturma

YAŞAM
Giriş Tarihi: 28.03.2020
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SOSYAL MEDYA PROVOKATÖRLERİNE SORUŞTURMA

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde hastalıklı zihinler üzerinden provokasyonlarına devam etti. Valiliği sosyal medyadaki " nüfusunu azaltmak için gizli örgütler koronavirüslü kişileri devletin izniyle Hatay'ın ilçelerine göndermeye başladı" şeklindeki paylaşımlar hakkında soruşturma başlattı.

Valiliği, sosyal medyada bazı hesaplardan " nüfusunu azaltmak için gizli örgütler koronavirüslü kişileri devletin izniyle Hatay'ın ilçelerine göndermeye başladı" şeklindeki paylaşımların asılsız, provokatif ve ayrımcı olduğunu, bu paylaşım hakkında yasal işlemin başlatıldığını açıkladı.

Hatay Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, her dinden ve inançtan insanların kentte huzur ve barış içinde yaşadığı vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi;
"Vatandaşların salgın nedeniyle evlerinde geçirdiği bu sıkıntılı süreci fırsata çevirmeye çalışan bazı provokatörlerin hesaplarından yaydıkları 'Hatay'ın Defne, Samandağ, Arsuz ilçelerinde Alevilerin nüfusunu azaltmak için gizli örgütler devlet izniyle virüs bulaşmış kişileri Hatay'ın ilçelerine göndermeye başladı. Milletvekillerimiz gizli yayılan haberi Meclis'te konuşulmak üzere acilen toplantıya çağırdı. Arkadaşlar durum ciddi lütfen bu haberi hemen yayalım. Her yerde paylaşalım. Ailenize çevrenize akrabalarınıza hemen haber verin. Şu an hastaneler dolmak üzere ve virüs birçok Alevi vatandaşımıza bulaştı bile. Ne olur hemen yayalım..." şeklinde yapılan yalan haber hakkında yasal işlem başlatılmıştır. Devletimizin sağladığı huzur ve güven ortamında herkes kendi inancını özgür bir şekil de yaşamaktadır. Bu zor günlerde halkımızı ayırmaya galeyana getirmeye çalışan provokatörlere geçmişte olduğu gibi şimdide izin verilmeyecektir."

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