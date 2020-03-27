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Endonezya'da 5,9 büyüklüğünde deprem! Son depremler

DÜNYA
Giriş Tarihi: 27.03.2020
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O ÜLKEDE 5,9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM!

'nın doğusunda yer alan Papua eyaletinde 5,9 büyüklüğünde meydana geldi. Deprem nedeniyle şu ana kadar can kaybı ya da yaralı bilgisi paylaşılmadı, uyarısı da yapılmadı.

Meteoroloji İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), merkez üssü eyaletin Jayapura bölgesinin 72 kilometre kuzeybatısında olan depremin, yerin 11 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini açıkladı.

nedeniyle şu ana kadar can kaybı ya da yaralı bilgisi paylaşılmadı, uyarısı da yapılmadı.

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