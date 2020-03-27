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27.03.2020

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu zanlısı kadını polisten kaçırmaya çalıştılar

Kahramanmaraş'ta devriye görevindeki jandarmalar inanılmaz bir olay ile karşı karşıya kaldı. Ahir Dağı eteklerinde, uyuşturucu zanlısı kadını kaçırmaya çalışan kişilerin kullandığı otomobil akarsuya düştü. Olayla ilgili 2 zanlı yakalandı, 1 kişi de akarsuda aranıyor.

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