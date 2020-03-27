27 Mart 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 24 saatte 181 kişi arttı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.03.2020 Güncelleme Tarihi: 27.03.2020
ABONE OL
İNGİLTERE'DE SON 24 SAATTE KORKUNÇ RAKAM!

'de, yeni tip coronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı bir günde 181 artışla 759'a ulaştı. Vaka sayısı ise 2 bin 921 artarak 14 bin 579 olurken, şu ana kadar toplam 113 bin 777 kişiye test yapıldı.

Halk Sağlığı Kurumunun açıklamasına göre, Kovid-19 sebebiyle yaşamını yitirenlerin sayısı 578'den 759'a çıktı. Vaka sayısı ise 2 bin 921 artarak 14 bin 579 olurken, şu ana kadar toplam 113 bin 777 kişiye test yapıldı.

İngiltere Başbakanı Johnson coronavirüse yakalandığını böyle açıkladı İNGİLTERE BAŞBAKANI JOHNSON CORONAVİRÜSE YAKALANDIĞINI BÖYLE AÇIKLADI

BORİS JOHNSON KORONAYA YAKALANDI

Gün içinde Başbakan ile Sağlık Bakanı Matt Hancock'un Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı açıklanmıştı. Önceki gün de İngiltere'de tahtın varisi Galler Prensi Charles'a da Kovid-19 bulaştığı tespit edilmişti.

Son dakika: İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock corona virüse yakalandı SON DAKİKA: İNGİLTERE SAĞLIK BAKANI MATT HANCOCK CORONA VİRÜSE YAKALANDI

GERİ ADIM ATMIŞTI

İlk başlarda "toplumsal bağışıklık kazanılması amacıyla virüsün kontrollü bir şekilde yayılması" stratejisi izleyen İngiliz hükümeti, ölü sayısının 277 bini bulabileceğine yönelik raporlar ve eleştirilerin ardından geri adım atmıştı. Pazartesi günü alınan kararlarla halkın evden çıkmasına sınırlama getirilirken, marketler ve eczaneler hariç tüm ticari işletmeler de kapatılmıştı.

Son dakika: İngiltere tüm ticari faaliyetlerin durdurulmasına karar verdi SON DAKİKA: İNGİLTERE TÜM TİCARİ FAALİYETLERİN DURDURULMASINA KARAR VERDİ
İngiltere ve ABD'de büyük korku! Asker sokağa indi İNGİLTERE VE ABD'DE BÜYÜK KORKU! ASKER SOKAĞA İNDİ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA