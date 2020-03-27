87 yaşındaki İngiliz koronavirüsü yendi
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs İngiltere'de 87 yaşındaki birinde belirti gösterdi. Tedavi altına alınan İngiliz vatandaş, 91 yaşındaki bir Türk'ün ardından koronavirüsü yenmeyi başardı.
İngiltere'de 91 yaşındaki bir Türk'ün ardından, 87 yaşındaki İngiliz vatandaşı da yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenmeyi başardı.
Fotoğrafçı Sophie Edwards, Facebook'tan, dedesi Ewart Lockton'ın Manchester'daki bir hastanede 2 hafta süren tedavisinin başarıyla sonuçlandığını duyurdu.
Kovid-19 testi pozitif çıkan ve zatürre tanısı konan 87 yaşındaki dedesini hastaneden ayrılırken gösteren bir fotoğrafını da paylaşan Edwards, "O, şimdi ait olduğu yerde, evde iyileşmesini tamamlıyor." ifadesini kullandı.
Edwards'ın paylaşımı 100 binden fazla beğeni alırken, bir Facebook kullanıcısı "bu korkunç virüsün yenilebileceğini görmenin ferahlatıcı olduğunu" belirtti.
ÖLÜ SAYISI 759'A ÇIKTI
Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan da Twitter'dan "Londra'da yaşayan 91 yaşındaki Kahramanmaraş Elbistanlı İbrahim Özalp amcamız, Homerton Hastanesinde 10 gün süren koronavirüs tedavisini başarıyla tamamladı." paylaşımında bulunmuştu.
İngiltere'de, Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı bir günde 181 artarak 759'a, vaka sayısı da 2 bin 921 artarak 14 bin 579'a çıkmıştı.
Gün içinde Başbakan Boris Johnson ile Sağlık Bakanı Matt Hancock'un, Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı açıklanmıştı.
Önceki gün de İngiltere'de tahtın varisi Galler Prensi Charles'a Kovid-19 bulaştığı tespit edilmişti.
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