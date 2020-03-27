Son dakika: ABD'den korkutan corona virüs raporu!
Dünyaya diz çöktüren koronavirüs salgınıyla ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. İtalya, Çin, İran ve İspanya'yı geride bırakan Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan araştırmada koronavirüsten ölenlerin 80 bini aşabileceği yönünde tahminler yapıldı. Sosyal mesafe önlemlerine rağmen 4 ay içinde büyük bir rakama ulaşacağı belirtilen ölü ve vaka sayısı korkuttu.
Washington Üniversitesi Tıp Fakültesi Sağlık Ölçümleri ve Değerlendirme Enstitüsü (IHME) araştırmacıları, Kovid-19'la ilgili yerel, ulusal ve uluslararası düzeydeki verileri inceledi.
Yaş, cinsiyet, önceden var olan sağlık sorunları, hastaneye yatış ve ölüm oranları gibi bilgileri değerlendiren araştırmacılar; eyaletlerdeki hastanelerin yoğun bakım ve ventilatör kapasitelerini analiz ederek öngörüde bulundu.
Mevcut eğilimlere dayanarak, araştırmacıların yaptığı modellemeye göre, nisanın ikinci haftasından itibaren ülkedeki salgının kapasiteyi çok aşacağı ve ölüm rakamlarının günde 2 bin 300'lere kadar olabileceği uyarısı yapıldı.
Analizde, gelecek 4 ay içinde ABD'de yaklaşık 81 bin kişinin virüs nedeniyle öleceğinin tahmin edildiğinin altı çizildi.
"BU TAHMİNLERİMİZ, YENİLİKÇİ YOLLAR BULUNMASINA YARDIMCI OLUR"
IHME Direktörü Christopher Murray, sosyal mesafe tedbirlerine uyulması halinde bile öngörülen gidişatın bu yönde olduğunu vurguladı.
İnsanların sosyal mesafe kurallarını hafifletmesi durumunda ise salgının gidişatının keskin bir şekilde daha kötü yönde değişeceği uyarısında bulunan Murray, şunları kaydetti:
"Umarız bu tahminlerimiz, sağlık sektöründeki liderlere, önümüzdeki haftalarda hizmetlerine ihtiyaç duyacakları hastalara yönelik kaliteli bakım sunmak için bir an önce yenilikçi yollar bulmalarına yardımcı olur."
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