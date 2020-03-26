Son dakika: EBA TV - TRT canlı izle | EBA ders programında bugün neler var? 26 Mart Perşembe
TRT EBA TV canlı yayın nasıl izlenir? Türkiye'de görülen corona virüsü vakalarının ardından yüz yüze eğitime bir haftalık tatil verilmişti. Tatilin ardından 23 Mart'ta uzaktan eğitim başladı. Uzaktan eğitim, EBA ve TRT-EBA TV üzerinden yapılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından EBA TV ders programı öğrencilerin erişimine açıldı. Dersleri kaçırmak istemeyen öğrenciler ve velileri "EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları" konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Sizler için EBA TV ders programı ve frekans bilgileri konusunda detayları derledik. Peki, EBA TV uzaktan eğitim ilkokul, ortaokul ve lise ders programı ve frekans bilgileri nasıl? İşte TRT EBA TV canlı yayın izle seçeneğiyle ahaber.com.tr'de...
TRT EBA TV canlı yayın nasıl izlenir? Türkiye'de corona virüsü salgınını önlemek amacıyla alınan tedbirler kapsamında okullarda yüz yüze eğitime ara verildi. Milyonlarca öğrenci 23 Mart itibarıyla uzaktan EBA ve TRT-EBA TV üzerinden uzaktan eğitim görmeye başladılar. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından EBA TV ders programları bilgisi paylaşıldı. Haftalık ders programları lisetesine haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki, 26 Mart EBA TV İlkokul, Ortaokul ve Lise ders progamı ve frekans bilgileri nasıl? İşte EBA TV canlı yayın izle seçeneğiyle ahaber.com.tr'de...
TRT EBA TV CANLI YAYIN NASIL İZLENİR?
EBA TV İLKOKUL CANLI İZLE
EBA TV ORTAOKUL CANLI İZLE
EBA TV LİSE CANLI İZLE
TRT EBA TV FREKANS BİLGİLERİ
Türksat Uydu
HD: Alış Frekansı: 12084 MHZ Polarizasyon Yatay (H) Sembol Oranı: 13.750 FEC 2/3
SD: Alış Frekansı 11.916 MHZ Polarizasyon Dikey (V) Sembol Oranı: 30.000 FEX 3/4
EBA TV HAFTALIK DERS PROGRAMLARI
İşte Milli Eğitim Bakanlığı tarafından eba.gov.tr sayfası üzerinden yayınlanan 23-27 Mart EBA TV ders programları:
EBA TV İLKOKUL
09.00: Hayat Bilgisi – 1
09.30: Matematik – 1
10.00: Hayat Bilgisi – 2
10.30: Matematik -2
11.00: Hayat Bilgisi -3
11.30: Fen Bilimleri -3
12.00: Sosyal Bilgiler -4
12.30: Fen Bilimleri -4
13.00: İYEP Matematik
EBA TV ORTAOKUL
09.00: Sosyal Bilgiler -5
09.30: Fen Bilimleri -5
10.00: Sosyal Bilgiler -6
10.30: Fen Bilimleri -6
11.00: Sosyal Bilgiler -7
11.30: Fen Bilimleri -7
12.00: T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük -8
12.30: Fen Bilimleri -8
13.00: Arapça -6
EBA TV LİSE
09.00: Tarih -9
09.30: Kimya -9
10.00: Arapça -9
10.30: Tarih -10
11.00: Kimya-10
11.30: Siyer-10
12.00: Tarih-11
12.30: Kimya -11
13.00: Arapça -11
13.30: İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük -12
14.00: Kimya -12
14.30: Arapça -12
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- Almanların corona virüs raporu şoke etti!
- Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı geldi
- Bir günde en yüksek tanı konulan vaka sayısı...
- Karadeniz'de Rus savaş uçağı düştü
- Çin'de yeni ortaya çıkan hantavirüs nedir? Türkiye'de görüldü mü?
- ABD'de bilanço artıyor! Rakam açıklandı...
- Şehit askerler törenle uğurlandı
- Koronavirüsle mücadelede son 24 saatte yaşananlar
- N95 maskesini kimler kullanmalı?
- İngiltere'den flaş haber! Yakında satışa sunulacak...
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- TUS kontenjanları ve taban puanları! 2020 ÖSYM TUS tercihleri ne zaman, nasıl yapılır?
- Kıyamet alametleri neler? Corona virüsü kıyamet alameti mi? İşte Kur’an-ı Kerim'de geçen kıyamet alametleri
- Son dakika: Corona virüsü Türkiye'de nerede, hangi illerde görüldü? Corona virüsü kaç kişi öldü? Vaka sayısı...
- ÖSYM Sağlık Bakanlığı tercih kılavuzu 2020: 18 bin sağlık personeli alımı tercihleri ne zaman? Şartlar neler?
- Sağlık Bakanlığı 32 bin personel alımı kadro dağılımı, şartlar ve başvuru tarihi! 2020 sağlık personeli alımı...
- MEB son dakika: 30 Mart okullar açılacak mı? Okul tatili uzayacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- İşsizlik maaşı nasıl alınır, şartları nelerdir? 2020 İŞKUR işsizlik maaşı başvurusu nasıl yapılır? Kaç ay alınır?
- Corona belirtileri gün gün böyle ortaya çıkıyor! Koronavirüs belirtileri semptomları neler?
- İnfaz yasası son durum nedir? Af yasası ve ceza indirimi Meclis'e geldi mi? Af ne zaman çıkacak?
- Son dakika: Banka sicil affı 2020 çıktı mı? Sicil affı kimleri kapsıyor? Sicil affı Resmi Gazete'de yayımlandı mı?
- Son dakika: Dolar düşüyor! 25 Mart euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? Güncel döviz kurları
- Peş peşe açıklanıyor! Kredi borcu erteleme yapan bankalar hangileri? Hangi banka hangi fırsatı sunuyor?