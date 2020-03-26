Son dakika: EBA TV - TRT canlı izle | EBA ders programında bugün neler var? 26 Mart Perşembe

TRT EBA TV canlı yayın nasıl izlenir? Türkiye'de görülen corona virüsü vakalarının ardından yüz yüze eğitime bir haftalık tatil verilmişti. Tatilin ardından 23 Mart'ta uzaktan eğitim başladı. Uzaktan eğitim, EBA ve TRT-EBA TV üzerinden yapılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından EBA TV ders programı öğrencilerin erişimine açıldı. Dersleri kaçırmak istemeyen öğrenciler ve velileri "EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları" konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Sizler için EBA TV ders programı ve frekans bilgileri konusunda detayları derledik. Peki, EBA TV uzaktan eğitim ilkokul, ortaokul ve lise ders programı ve frekans bilgileri nasıl? İşte TRT EBA TV canlı yayın izle seçeneğiyle ahaber.com.tr'de...

TRT EBA TV canlı yayın nasıl izlenir? Türkiye'de corona virüsü salgınını önlemek amacıyla alınan tedbirler kapsamında okullarda yüz yüze eğitime ara verildi. Milyonlarca öğrenci 23 Mart itibarıyla uzaktan EBA ve TRT-EBA TV üzerinden uzaktan eğitim görmeye başladılar. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından EBA TV ders programları bilgisi paylaşıldı. Haftalık ders programları lisetesine haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki, 26 Mart EBA TV İlkokul, Ortaokul ve Lise ders progamı ve frekans bilgileri nasıl? İşte EBA TV canlı yayın izle seçeneğiyle ahaber.com.tr'de...

TRT EBA TV CANLI YAYIN NASIL İZLENİR?

EBA TV İLKOKUL CANLI İZLE

EBA TV İlkokul CANLI YAYIN

EBA TV ORTAOKUL CANLI İZLE

EBA TV Ortaokul CANLI YAYIN

EBA TV LİSE CANLI İZLE

EBA TV Lise CANLI YAYIN

TRT EBA TV FREKANS BİLGİLERİ

Türksat Uydu

HD: Alış Frekansı: 12084 MHZ Polarizasyon Yatay (H) Sembol Oranı: 13.750 FEC 2/3

SD: Alış Frekansı 11.916 MHZ Polarizasyon Dikey (V) Sembol Oranı: 30.000 FEX 3/4

EBA TV HAFTALIK DERS PROGRAMLARI

İşte Milli Eğitim Bakanlığı tarafından eba.gov.tr sayfası üzerinden yayınlanan 23-27 Mart EBA TV ders programları:

EBA TV İLKOKUL

09.00: Hayat Bilgisi – 1

09.30: Matematik – 1

10.00: Hayat Bilgisi – 2

10.30: Matematik -2

11.00: Hayat Bilgisi -3

11.30: Fen Bilimleri -3

12.00: Sosyal Bilgiler -4

12.30: Fen Bilimleri -4

13.00: İYEP Matematik

EBA TV ORTAOKUL

09.00: Sosyal Bilgiler -5

09.30: Fen Bilimleri -5

10.00: Sosyal Bilgiler -6

10.30: Fen Bilimleri -6

11.00: Sosyal Bilgiler -7

11.30: Fen Bilimleri -7

12.00: T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük -8

12.30: Fen Bilimleri -8

13.00: Arapça -6

EBA TV LİSE

09.00: Tarih -9

09.30: Kimya -9

10.00: Arapça -9

10.30: Tarih -10

11.00: Kimya-10

11.30: Siyer-10

12.00: Tarih-11

12.30: Kimya -11

13.00: Arapça -11

13.30: İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük -12

14.00: Kimya -12

14.30: Arapça -12