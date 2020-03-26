Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! Sağanak uyarısı geldi | 26 Mart 2020 hava durumu

26 Mart 2020 Perşembe günü için Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Güney Ege kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Manisa, Ordu, ve Şanlıurfa çevreleri ile Antalya’nın batı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Vatandaşların internette aradığı İstanbul'da hava nasıl olacak? Ankara'da hava nasıl olacak? İzmir'de hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak? sorularının cevabı haberin detayında. İşte 26 Mart 2020 Perşembe hava durumu tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Güney Ege kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Manisa, Ordu, ve Şanlıurfa çevreleri ile Antalya'nın batı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında yer yer kuvvetli (40-60km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 14°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

İSTANBUL °C, 12°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 13°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

KOCAELİ °C, 16°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde İzmir, Manisa, Aydın ve Muğla çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

DENİZLİ °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde sağanak yağışlı

KÜTAHYA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

MANİSA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Antalya'nın batı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 24°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ANTALYA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı kesimleri sağanak yağışlı

HATAY °C, 22°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ISPARTA °C, 16°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı, doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 18°C

Parçalı bulutlu

ÇANKIRI °C, 18°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 19°C

Parçalı bulutlu

KAYSERİ °C, 18°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 17°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

DÜZCE °C, 20°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

KASTAMONU °C, 18°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 14°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu'nun yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 18°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT °C, 18°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde ve akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

KARS °C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 16°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğu kesimleri ile Şanlıurfa çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 16°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu,

SİİRT °C, 16°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 20°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı