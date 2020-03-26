Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! Sağanak uyarısı geldi | 26 Mart 2020 hava durumu
26 Mart 2020 Perşembe günü için Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Güney Ege kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Manisa, Ordu, ve Şanlıurfa çevreleri ile Antalya’nın batı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Vatandaşların internette aradığı İstanbul'da hava nasıl olacak? Ankara'da hava nasıl olacak? İzmir'de hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak? sorularının cevabı haberin detayında. İşte 26 Mart 2020 Perşembe hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Güney Ege kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Manisa, Ordu, ve Şanlıurfa çevreleri ile Antalya'nın batı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında yer yer kuvvetli (40-60km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 14°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
İSTANBUL °C, 12°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
KIRKLARELİ °C, 13°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
KOCAELİ °C, 16°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde İzmir, Manisa, Aydın ve Muğla çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
DENİZLİ °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde sağanak yağışlı
KÜTAHYA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
MANİSA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Antalya'nın batı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 24°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ANTALYA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı kesimleri sağanak yağışlı
HATAY °C, 22°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ISPARTA °C, 16°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı, doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 18°C
Parçalı bulutlu
ÇANKIRI °C, 18°C
Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 19°C
Parçalı bulutlu
KAYSERİ °C, 18°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 17°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
DÜZCE °C, 20°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
KASTAMONU °C, 18°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ZONGULDAK °C, 14°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu'nun yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 18°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
TOKAT °C, 18°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde ve akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
KARS °C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 16°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN °C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğu kesimleri ile Şanlıurfa çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 16°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
GAZİANTEP °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu,
SİİRT °C, 16°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ŞANLIURFA °C, 20°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
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