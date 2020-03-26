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Son dakika: Karadeniz'de Rus SU-27 savaş uçağı düştü

YAŞAM
Giriş Tarihi: 26.03.2020
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KARADENİZ'DE RUS SAVAŞ UÇAĞI DÜŞTÜ

Rusya , bir savaş uçağının ’de düştüğünü bildirdi. Su-27 savaş uçağının planlı uçuş sırasında radardan kaybolduğu ve bir dakika sonra bölgeden sinyalinin alındığı ifade edildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, yerel saat ile 20.10'da üzerinde Kırım'ın 50 kilometre açığında savaş uçağının planlı uçuş sırasında radardan kaybolduğu ve bir dakika sonra bölgeden sinyalinin alındığı ifade edildi.

Güney Askeri Bölgesi'nden Mi-8 model helikopter ve An-26 model uçağın yanı sıra gemilerin arama kurtarma çalışmaları için bölgeye gönderildiği aktarılan açıklamada, "İlk bilgilere göre, uçak denize düştü. Pilotu arama çalışması kötü hava koşulları nedeniyle zorlaştı." bilgisi verildi.

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