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Londra'dan gelen 142 kişi Kovid-19 önlemleri kapsamında Sakarya'da öğrenci yurduna yerleştirildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 25.03.2020
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LONDRA'DAN GELEN 142 KİŞİ SAKARYA'DA YURDA YERLEŞTİRİLDİ

Son dakika haberine göre, 'nin başkenti 'dan uçakla 'a gelen 142 Türk vatandaşı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında 'da Kredi Yurtlar Kurumuna () bağlı yurda yerleştirildi.

Havalimanında sağlık kontrolünden geçirilen 142 yolcu, polis eşliğinde gece saatlerinde otobüslerle 'ya getirildi.

Burada da ikinci sağlık kontrolünden geçen yolcular, önceden boşaltılan Serdivan ilçesindeki Yurdu'nda tek tek odalara yerleştirildi.

'dan gelen yolcular, 14 gün boyunca gözetim altında tutulacak.

Yurtlarda, Gençlik ve Spor Bakanlığı yetkililerinin yanı sıra Aile, Çalışma ve Bakanlığında görevli sosyolog ve psikologlar da vatandaşlara destek sunacak.

Önlemler kapsamında daha önce 981 yolcu sağlık kontrolünden geçirilmiş ve Sakarya'daki 5 yurduna yerleştirilmişti.

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