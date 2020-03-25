25 Mart 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

Son dakika: Van'da iki aile arasında silahlı kavga: 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 25.03.2020 Güncelleme Tarihi: 25.03.2020
ABONE OL
İKİ AİLE ARASINDA KAVGA! ÇOK SAYIDA ÖLÜ VE YARALI VAR

Son dakika haberine göre Van'ın Tuşba ilçesinin Güveçli kırsal mahallesinde aralarında husumet bulunan iki aile arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada iki aileden 3 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Van'ın Tuşba ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Yaralılar, Van'daki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

Kırsal mahallede, jandarma ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA