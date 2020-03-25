Şanlıurfa’da beton dökme kavgası! Amcasının oğlunu öldürdü, eşini yaraladı
Şanlıurfa’da komşu olan amca çocukları arasında beton dökülmesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 55 yaşındaki İzzettin Öztürk öldü, eşi ise yaralandı.
Halfeti'ye bağlı Çakallı Mahallesi'nde öğle saatlerinde komşu olan amca çocukları İzzetin Öztürk ile Mehmet Öztürk arasında kapının önüne beton dökülmesi meselesi yüzünden tartışma çıktı.
ATEŞ AÇTI
Kısa sürede büyüyen tartışma sırasında Mehmet Öztürk evinden aldığı av tüfeğiyle İzzetin ile eşi Sıdıka Öztürk'e ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği İzzettin Öztürk ve eşi yaralandı.
EKİPLER PEŞİNE DÜŞTÜ
Çağırılan ambulansla Halfeti Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan İzzetin Öztürk, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Sıdıka Öztürk'ün ise tedavisinin sürdüğü bildirildi. Olayın ardından kaçan Mehmet Öztürk'ün yakalanması için jandarma ekipleri çalışma başlattı.
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