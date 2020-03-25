Futbolcu Miralem Pjanic'ten Zeynep Bastık'a mesaj: Bu hikayede yanan ben oldum
İtalya’nın Juventus takımında forma giyen futbolcu Miralem Pjanic’ten Zeynep Bastık’a mesaj geldi. Coronavirüs nedeniyle evinden canlı yayın yapan ve takipçileri için şarkı söyleyen Bastık’ın canlı yayınına mesaj atan Miralem Pjanic, "Bu hikayede yanan ben oldum." dedi.
Coronavirüs sebebiyle yapılan evde kalma çağrılarına destek veren sanatçılarımız, sosyal medya hesaplarından açtıkları canlı yayınlarla insanları evlerinde motive tutmaya çalışıyor.
Bu amaçla canlı yayın açan ve takipçilerine şarkılar söyleyen Zeynep Bastık'ın yayınına Juventus'un yıldızı Miralem Pjanic katıldı.
Yayına girerken 'Selamun Aleyküm' mesajı yazan Pjanic, devamında son zamanlarda popüler olan Türkçe bir şarkının nakaratını yazdı: "Bu hikayede yanan ben oldum."
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