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Futbolcu Miralem Pjanic'ten Zeynep Bastık'a mesaj: Bu hikayede yanan ben oldum

YAŞAM
Giriş Tarihi: 25.03.2020 Güncelleme Tarihi: 25.03.2020
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ÜNLÜ FUTBOLCUDAN ZEYNEP BASTIK'A: BU HİKAYEDE YANAN BEN OLDUM

’nın takımında forma giyen futbolcu ’ten ’a mesaj geldi. Coronavirüs nedeniyle evinden canlı yayın yapan ve takipçileri için şarkı söyleyen Bastık’ın canlı yayınına mesaj atan Miralem Pjanic, "Bu hikayede yanan ben oldum." dedi.

Coronavirüs sebebiyle yapılan evde kalma çağrılarına destek veren sanatçılarımız, sosyal medya hesaplarından açtıkları canlı yayınlarla insanları evlerinde motive tutmaya çalışıyor.

Bu amaçla canlı yayın açan ve takipçilerine şarkılar söyleyen 'ın yayınına 'un yıldızı katıldı.

Yayına girerken 'Selamun Aleyküm' mesajı yazan Pjanic, devamında son zamanlarda popüler olan Türkçe bir şarkının nakaratını yazdı: "Bu hikayede yanan ben oldum."

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