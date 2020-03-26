Şehit askerler törenle memleketlerine uğurlandı
Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde PKK'lı teröristlerin havanla yaptığı taciz atışında şehit olan Piyade Uzman Çavuş İsmail Karataş ve Uzman Onbaşı Onur Karakaya için Şırnak'ta tören düzenlendi.
23. Piyade Tümen Komutanlığındaki törende, şehit Karakaya ve Karataş'ın Türk bayrağına sarılı naaşları katafalka konuldu, saygı duruşunda bulunuldu, şehitlerin öz geçmişi okundu ve dua edildi.
Karataş ve Karakaya'nın naaşı helallik alınmasının ardından silah arkadaşlarının omuzlarında ambulansa taşınarak, Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'na getirildi. Buradan Karataş'ın naaşı Şanlurfa'ya, Karakaya'nın naaşı uçakla Manisa'ya gönderildi.
Törene Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu, 23. Paiyde Tümen Komutanı Tuğgeneral İdris Acartürk, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Alper Sır, Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ ve silah arkadaşları katıldı.
Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca öğle saatlerinde yapılan havanlı taciz ateşinde 2 asker şehit olmuş 2 asker yaralanmıştı.
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