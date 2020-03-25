ABD'den yeni tip koronavirüs (coronavirus) ile ilgili kritik veri! 17 gün...

Dünyada hızla yayılan yen tip koronavirüs (coronavirus) ile ilgili her gün yeni bir bilgi ortaya çıkıyor. ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi virüsle ilgili yeni bir bilgi paylaştı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 25.03.2020 01:03 Güncelleme Tarihi: 25.03.2020 01:04 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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