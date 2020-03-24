Adana'da akılalmaz olay! "Komando dede" böyle yakalandı |Video
Adana'da yeni tip koronavirüs nedeniyle 65 yaş üstü vatandaşlara sokağa çıkma yasağı uygulanmasının ardından, askeri kamuflaj giyen yaşlı bir vatandaşın bacaklarıyla ağaca baş aşağı asılarak komando marşı okuduğu görüntüler sosyal medyada ilgi gördü. Yaşlı adama kaç yaşında olduğunu soran vatandaş "16" cevabını aldı. İşte o görüntüler...
Sarıçam ilçesindeki Yeşil Bulvar'da otomobiliyle ilerleyen bir vatandaş, kaldırımdaki bir ağaçta askeri kamuflajlı yaşlı bir kişinin bacaklarıyla ağaca ters asıldığını görünce otomobilini yavaşlattı. Yaşlı adamın komando marşı söylediğini fark eden vatandaş, cep telefonuyla görüntülemeye başladı.
SOSYAL MEDYAYI SALLADI
"Her şey vatan için", "Her Türk asker doğar", "Ne mutlu Türküm diyene" diye bağıran yaşlı adamla sohbet eden vatandaş, "Hacı, her şey güzel de koronavirüs diye bir şey var" diye tepki gösterdi. Yaşlı adama kaç yaşında olduğunu soran vatandaş "16" cevabını aldı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, büyük ilgi gördü.
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