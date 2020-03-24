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Adana'da akılalmaz olay! "Komando dede" böyle yakalandı |Video

YAŞAM
Giriş Tarihi: 24.03.2020 Güncelleme Tarihi: 24.03.2020
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KOMANDO DEDE BÖYLE YAKALANDI

'da yeni tip koronavirüs nedeniyle 65 yaş üstü vatandaşlara sokağa çıkma yasağı uygulanmasının ardından, askeri kamuflaj giyen yaşlı bir vatandaşın bacaklarıyla ağaca baş aşağı asılarak marşı okuduğu görüntüler ilgi gördü. Yaşlı adama olduğunu soran vatandaş "16" cevabını aldı. İşte o görüntüler...

Sarıçam ilçesindeki Yeşil Bulvar'da otomobiliyle ilerleyen bir vatandaş, kaldırımdaki bir ağaçta askeri kamuflajlı yaşlı bir kişinin bacaklarıyla ağaca ters asıldığını görünce otomobilini yavaşlattı. Yaşlı adamın marşı söylediğini fark eden vatandaş, cep telefonuyla görüntülemeye başladı.

SOSYAL MEDYAYI SALLADI

"Her şey vatan için", "Her Türk asker doğar", "Ne mutlu Türküm diyene" diye bağıran yaşlı adamla sohbet eden vatandaş, "Hacı, her şey güzel de koronavirüs diye bir şey var" diye tepki gösterdi. Yaşlı adama olduğunu soran vatandaş "16" cevabını aldı. paylaşılan görüntüler, büyük ilgi gördü.

Adana'da akılalmaz olay! Komando dede böyle yakalandı |Video ADANA'DA AKILALMAZ OLAY! "KOMANDO DEDE" BÖYLE YAKALANDI |VİDEO

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