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Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan Binali Yıldırım'a başsağlığı mesajı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 24.03.2020 Güncelleme Tarihi: 24.03.2020
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BAKAN SELÇUK'TAN BİNALİ YILDIRIM'A BAŞSAĞLIĞI MESAJI

AK Parti İzmir Milletvekili 'ın kayınvalidesinin hayatını kaybetmesinin ardından Milli Eğitim Bakanı , Twitter hesabından başsağlığı mesajı yayımladı.

Milli Eğitim Bakanı , kayınvalidesi vefat eden AK Parti İzmir Milletvekili 'a başsağlığı diledi.

Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Eski TBMM Başkanımız ve 65. Hükümetimizin Başbakanı Sayın Binali Yıldırım'ın vefat eden kayınvalidesine Allah'tan rahmet, değerli eşleri Semiha Yıldırım Hanımefendi başta olmak üzere tüm aileye sabır ve başsağlığı diliyorum." ifadesine yer verdi.

Son dakika: Binali Yıldırım'ın kayınvalidesi Havva Yıldırım hayatını kaybetti SON DAKİKA: BİNALİ YILDIRIM'IN KAYINVALİDESİ HAVVA YILDIRIM HAYATINI KAYBETTİ

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