Emmanuel N'Djoke Dibango corona virüsten hayatını kaybetti

İlk olarak Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya hızla yayılan koronavirüs salgınıyla ilgili son dakika gelişmeleri gelmeye devam ediyor. Dünyaca ünlü Kamerunlu cazcı Emmanuel N'Djoke Dibango, yeni tip koronavirüs tespit edilmesinden bir hafta sonra hayatını kaybetti.

Dünyaca ünlü Kamerunlu cazcı Emmanuel N'Djoke Dibango, corona virüsün yol açtığı Covid-19 hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti. Bir hafta önce teşhis konulan sanatçı 86 yaşındaydı. Sanatçı, salgının en etkili olduğu şehirlerden biri olan Paris'te yaşıyordu.

Kötü haber, Emmanuel N'Djoke Dibango'nun Facebook sayfasından duyuruldu. Müzik dünyasında Manu Dibango adıyla tanınan sanatçı, corona virüs nedeniyle hayatını yitiren ilk küresel anlamda tanınan ünlü oldu.

Sanatçının resmi Facebook sayfasında yapılan duyuruda "Manu Dibango'nun ölümünü derin bir üzüntüyle duyururuz" denildi. Dibango'nun cenazesi salgının henüz bitmemiş olması nedeniyle özel bir şekilde yapılacak.

Dibango, Afrika ve Kamerun'a özgü müziklerin dünyaya tanıtılmasına katkıda bulunmuştu.