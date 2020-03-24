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Emmanuel N'Djoke Dibango corona virüsten hayatını kaybetti

YAŞAM
Giriş Tarihi: 24.03.2020
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ÜNLÜ SANATÇI KORONAVİRÜSE YENİK DÜŞTÜ!

İlk olarak 'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya hızla yayılan koronavirüs salgınıyla ilgili son dakika gelişmeleri gelmeye devam ediyor. Dünyaca ünlü Kamerunlu cazcı Emmanuel N'Djoke Dibango, yeni tip koronavirüs tespit edilmesinden bir hafta sonra hayatını kaybetti.

Dünyaca ünlü Kamerunlu cazcı Emmanuel N'Djoke Dibango, corona virüsün yol açtığı Covid-19 hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti. Bir hafta önce teşhis konulan sanatçı 86 yaşındaydı. Sanatçı, salgının en etkili olduğu şehirlerden biri olan 'te yaşıyordu.

Kötü haber, Emmanuel N'Djoke Dibango'nun sayfasından duyuruldu. Müzik dünyasında adıyla tanınan sanatçı, corona virüs nedeniyle hayatını yitiren ilk küresel anlamda tanınan ünlü oldu.

Sanatçının resmi Facebook sayfasında yapılan duyuruda "Manu Dibango'nun ölümünü derin bir üzüntüyle duyururuz" denildi. Dibango'nun cenazesi salgının henüz bitmemiş olması nedeniyle özel bir şekilde yapılacak.

Dibango, ve Kamerun'a özgü müziklerin dünyaya tanıtılmasına katkıda bulunmuştu.

Son dakika: Fransa'da corona virüs nedeniyle ölü sayısı 1100'e yükseldi! Alkol satışı yasaklandı SON DAKİKA: FRANSA'DA CORONA VİRÜS NEDENİYLE ÖLÜ SAYISI 1100'E YÜKSELDİ! ALKOL SATIŞI YASAKLANDI

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