25 Mart 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

Kapıköy Kara Hudut Kapısında giriş çıkışlar durduruldu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 24.03.2020 Güncelleme Tarihi: 25.03.2020
ABONE OL
GİRİŞ ÇIKIŞLAR DURDURULDU

Van Valiliği de koronavirüsle mücadele kapsamında açıklama yaptı. Van'ın İran sınırındaki Kapıköy Kara Hudut Kapısından yolcu giriş çıkışlarının gece yarısı ile durdurulduğu belirtildi.

Van'ın İran sınırındaki Kapıköy Kara Hudut Kapısından yolcu giriş çıkışları, gece saat 00:00'dan itibaren geçici olarak durduruldu.

YOLCU VE TİCARET İŞLEMLERİNİN...

Valilikten yapılan açıklamada, İran'da Covid-19 pandemisinin kontrol edilemeyecek boyutlara ulaştığı, Kapıköy Kara Hudut Kapısında yolcu ve ticaret işlemlerinin tamamen durma noktasına geldiği belirtildi.

VALİLİKTEN YAPILAN İLK AÇIKLAMA

Bu nedenle Kara Hudut Kapısında görev yapan personelin görev yoğunluğunun azaldığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kapıköy Demiryolu Hudut Kapısında ithalat ve ihracat işlemlerinin artarak devam etmesi göz önüne alındığında Kapıköy Kara Hudut Kapısında görevli personelin Kapıköy Demiryolu Hudut Kapısında daha verimli olacağı ve uluslararası ticaretimize daha çok katkı sağlayacağı değerlendirildiğinden, tüm birimlerdeki personelin ve sağlık çalışanlarının daha etkin istihdamını sağlamak, Van ili genelinde ve Kapıköy Kara Hudut Kapısında kamu sağlığı güvenliğini en üst düzeyde temin etmek için geçici bir tedbir olarak Kapıköy Kara Hudut Kapısında yolcu giriş ve çıkışları 24.03.2020 tarih ve saat 24.00 itibarıyla geçici süreyle durdurulmuştur."

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs vakalarıyla ilgili son rakamı açıkladı | 24 Mart Salı SON DAKİKA: SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA, KORONAVİRÜS VAKALARIYLA İLGİLİ SON RAKAMI AÇIKLADI | 24 MART SALI

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA