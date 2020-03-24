Kenan İmirzalıoğlu’nun yeni dizisi Alef ne zaman başlayacak? Alef konusu ne, oyuncuları kimler?

Kenan İmirzalıoğlu’nun merakla beklenen yeni dizisi Alef sosyal medyanın gündemine oturdu. Uzun süredir herhangi bir dizi projesinde yer almayan Kenan İmirzalıoğlu hayranları Alef’i büyük bir merakla beklerken dizisinin yayın tarihi belli oldu. Peki Alef ne zaman başlayacak? Alef konusu ne, oyuncuları kimler? İşte BluTv’nin yeni dizisi Alef’e dair tüm detaylar…

Kenan İmirzalıoğlu'nun merakla beklenen dizisi Alef'in yayın tarihi belli oldu.

Kenan İmirzalıoğlu, Ahmet Mümtaz Taylan ve Melisa Sözen'in başrolünde yer aldığı Alef dizisi kısa bir süre sonra izleyicilerle buluşacak. BluTV ve FX ortaklığında çekilen dizinin ilk fragmanı dikkat çekerken dizinin konusunun ne olduğu araştırılmaya başlandı. Peki Alef ne zaman başlayacak? Detaylar haberimizde...

Uzun zamandır herhangi bir dizi projesinde yer almayan Kenan İmirzalıoğlu, yeni dizisiyle izleyicileri heyecanlandırdı. Polisiye ve gerilim türünde olan dizinin yönetmen koltuğunda ise birçok ödülü olan Emin Alper oturdu.

ALEF DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kenan İmirzalıoğlu'nun başrolünde oynadığı Alef dizisi 10 Nisan 21.30'da Blu TV ve FX Türkiye'de izleyiciler ile buluşacak.

ALEF'İN KONUSU NEDİR?

İstanbul Boğazı'nda bir cesedin bulunmasından sonra ortaya çıkan çeşitli cinayetlerin sırrını çözmeye çalışan iki dedektifin hikayesi anlatılıyor.

Osmanlı ve İslam Tarihi'nden izler taşıyan dizide, genç ve hırslı dedektif Kemal (Kenan İmirzalıoğlu) ile tecrübeli ortağı Settar (Ahmet Mümtaz Taylan), İstanbul'da işlenen gizemli bir seri cinayet vakasının peşine düşüyor. Hem kişisel hayatları hem de olaylara yaklaşımlarıyla birbirine tamamen zıt bu ikiliye, bir üniversitede öğretim görevlisi olan Yaşar (Melisa Sözen) da katılıyor. Ekip, cinayetleri çözmeye çalışırken buldukları her delille yüzyıllar boyu saklı kalan bir sır perdesini de aralayacak.

ALEF DİZİSİ OYUNCULARI KİMLERDİR?

Kenan İmirzalıoğlu

Ahmet Mümtaz Taylan

Melisa Sözen