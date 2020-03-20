Koronavirüs (coronavirus) yasağına rağmen düğün yapınca karantinaya alındılar
Yeni tip koronavirüs (coronavirus) küresel salgını nedeniyle önlemlerin üst seviyeye çıkartıldığı Cezayir'de yasağa rağmen düğün yapan çift ve düğüne katılanlar karantinaya alındı.
Cezayir'de korona nedeniyle faaliyetlerin askıya alınmasına rağmen düğün yapanlara polis müdahale etti. Düğüne katılanlar karantinaya alındı.
Cezayir'de korona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a yükselirken ülkede toplam vak'a sayısı 90 oldu. Ülkedeki yetkililer 16 Mart'ta bütün eğlence ve spor etkinlikleri ve düğün gibi tüm toplamaları yasakladı. Ancak yasağa uymayan Cezayirliler, düğünde bir araya geldi. Annaba kentinde yasağa rağmen yapılan düğüne polis müdahale etti.
SALONDAKİ HERKES KARANTİNA ALINDI
Çift ve düğüne katılanlar karantinaya alınırken, düğün salonunda bulunan eşyalara da el kondu.
Kaynak; İHA
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