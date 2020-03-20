Hacettepe Üniversitesi 30 Mart'ta uzaktan eğitime geçecek
Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. A. Haluk Özen, "30 Mart'tan itibaren, teorik derslere öncelik verilerek tüm programlarda mümkün olan en fazla sayıdaki ders, adım adım uzaktan eğitim yöntemi kullanılarak verilecektir." ifadelerini kullandı.
Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. A. Haluk Özen, yaptığı yazılı açıklamada, Hacettepe Üniversitesinin, koronavirüsle mücadele kapsamında eğitim öğretime ara verildiği günden bu yana eğitimin niteliğinden ödün vermeden, aynı zamanda öğrencilerin dönem kaybına yol açmayacak şekilde uzaktan eğitimin de içinde bulunduğu bir eğitim programına odaklandığını belirtti.
Programın sadece 2019-2020 bahar dönemini kapsayacağına işaret eden Rektör Özen, şunları kaydetti:
"Üniversitemiz Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (HUZEM) deneyimi ve birikimi, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı alt yapı desteği, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının katkıları ve özellikle öğrencilerin nitelikli eğitimini önceleyen tüm akademik personelimizin özverili çabalarıyla 30 Mart'tan itibaren, teorik derslere öncelik verilerek tüm programlarda mümkün olan en fazla sayıdaki ders, adım adım uzaktan eğitim yöntemi kullanılarak verilecektir. Ancak yükseköğretimde eğitimin ülkemizin geleceği açısından önemini çok iyi anlayan üniversitemizin, eğitim vizyonu ve Yükseköğretim Kurulunun 19 Mart 2020 tarihli kararı eşliğinde yaz öğretimi kapsamında uzaktan eğitimle verilemeyen, verilip örgün eğitimle pekiştirilmesi gereken ve uygulamalı dersler Kovid-19 salgını sonrasında yaz aylarında gerçekleştirilecektir."
Bu konulardaki gelişmelerin öğrencilerle paylaşılmaya devam edeceğini ifade eden Özen, öğrencilerin ve sevdiklerinin bu dönemi Sağlık Bakanlığının koruma tedbirlerine hassasiyetle uyarak "evde kalıp" sağlıklı ve verimli bir şekilde geçirmelerinin en büyük arzuları olduğunu belirtti.
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