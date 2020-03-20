İstanbul Kartal'da görenleri şaşırtan kaza! Havada böyle asılı kaldı
İstanbul Kartal'da alt geçitten geçmeye çalışan kamyonet virajı dönmeye çalışırken yan yattı. Devrilmeye başlayan kamyonetin kasası köprüye takılarak havada asılı kaldı.
Kaza, saat 15.30 sıralarında Kartal İstasyon Caddesi üzerinde meydana geldi. Veysi Koçak'ın kullandığı 34 PJ 2306 plakalı bir kamyonet, virajı dönmeye çalışırken yan yattı.
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