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İstanbul Kartal'da görenleri şaşırtan kaza! Havada böyle asılı kaldı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.03.2020
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GÖRENLERİ ŞAŞIRTAN KAZA! HAVADA ASILI KALDI

'da alt geçitten geçmeye çalışan virajı dönmeye çalışırken yan yattı. Devrilmeye başlayan kamyonetin kasası köprüye takılarak havada asılı kaldı.

, saat 15.30 sıralarında İstasyon Caddesi üzerinde meydana geldi. 'ın kullandığı 34 PJ 2306 plakalı bir , virajı dönmeye çalışırken yan yattı.

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