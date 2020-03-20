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20.03.2020

İstanbul Kartal'da görenleri şaşırtan kaza! Havada böyle asılı kaldı |Video

İstanbul Kartal'da alt geçitten geçmeye çalışan kamyonet virajı dönmeye çalışırken yan yattı. Devrilmeye başlayan kamyonetin kasası köprüye takılarak havada asılı kaldı.
İstanbul Kartalda görenleri şaşırtan kaza! Havada böyle asılı kaldı İSTANBUL KARTAL'DA GÖRENLERİ ŞAŞIRTAN KAZA! HAVADA BÖYLE ASILI KALDI

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