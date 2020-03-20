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İstanbul Kartal'da görenleri şaşırtan kaza! Havada böyle asılı kaldı |Video
İstanbul Kartal'da alt geçitten geçmeye çalışan kamyonet virajı dönmeye çalışırken yan yattı. Devrilmeye başlayan kamyonetin kasası köprüye takılarak havada asılı kaldı.
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