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Ünlü oyuncu Suat Ülhan hayatını kaybetti

YAŞAM
Giriş Tarihi: 19.03.2020
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ÜNLÜ OYUNCU HAYATINI KAYBETTİ

"", "" ve "" dizilerinde rol alan, tiyatro ve sinema sanatçısı , geçirdiği kalp krizi sonucu 71 yaşında hayatını kaybetti. Ankara Sanat Tiyatrosu eski oyuncusu olan Ülhan, 1998 yılında yayınlanan "Üvey Baba" adlı dizide canlandırdığı "Süleyman" karakteriyle tanındı.

Ülhan'la "" dizisinde birlikte rol alan oyuncu , AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Usta oyuncu 'ı kalp krizi nedeniyle kaybettik. Başımız sağ olsun." dedi.

""da, "Fırıncı Musti" karakterini canlandıran oyuncu, "İstanbul Kanatlarımın Altında" filminde "Agop", "Baba Evi"nde "Antrenör", "Bir Aşk Uğruna"da "Reşit", "Deli Yürek"te "Usta", "Çarli" dizisinde ise "Tamirci" karakterlerini canlandırmıştı.

Pek çok tiyatro oyununda sahneye çıkan İlhan, ile de "Aslan Asker Şvayk" oyununda aynı sahneyi paylaşmıştı. Sanatçı, son olarak 27 Şubat'ta , Aziz Nesin'in hayatının ve hatıralarının anlatıldığı "Memleketin Kısmeti" isimli oyunda rol almıştı.

Ülhan'ın cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Pendik 15 Temmuz Şehitler Camisi'nden kaldırılacak.

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