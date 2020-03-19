Ünlü oyuncu Suat Ülhan hayatını kaybetti
"Deli Yürek", "Üvey Baba" ve "Süper Baba" dizilerinde rol alan, tiyatro ve sinema sanatçısı Suat Ülhan, geçirdiği kalp krizi sonucu 71 yaşında hayatını kaybetti. Ankara Sanat Tiyatrosu eski oyuncusu olan Ülhan, 1998 yılında yayınlanan "Üvey Baba" adlı dizide canlandırdığı "Süleyman" karakteriyle tanındı.
Ülhan'la "Deli Yürek" dizisinde birlikte rol alan oyuncu Ahmet Yenilmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Usta oyuncu Suat Ülhan'ı kalp krizi nedeniyle kaybettik. Başımız sağ olsun." dedi.
"Süper Baba"da, "Fırıncı Musti" karakterini canlandıran oyuncu, "İstanbul Kanatlarımın Altında" filminde "Agop", "Baba Evi"nde "Antrenör", "Bir Aşk Uğruna"da "Reşit", "Deli Yürek"te "Usta", "Çarli" dizisinde ise "Tamirci" karakterlerini canlandırmıştı.
Pek çok tiyatro oyununda sahneye çıkan İlhan, Genco Erkal ile de "Aslan Asker Şvayk" oyununda aynı sahneyi paylaşmıştı. Sanatçı, son olarak 27 Şubat'ta , Aziz Nesin'in hayatının ve hatıralarının anlatıldığı "Memleketin Kısmeti" isimli oyunda rol almıştı.
Ülhan'ın cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Pendik 15 Temmuz Şehitler Camisi'nden kaldırılacak.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- Koronavirüse karşı dolmuşuna maske takan Ankaralı
- İstanbul'da kar sonrası dolu yağdı
- Tuvalette doğurduğu bebeğini portmantoya sakladı
- Özcan Eren’le ilgili kan donduran gelişme!
- Köpek ile fotoğraf çektirmek istemişti! Dehşeti yaşadı...
- Karantina yurdundaki kızıyla böyle konuştu
- Virüs testi pozitif çıkan Türk bilim insanından mesaj var
- İstanbul'un yüksek semtlerine kar yağdı
- Türkiye'de de oldu!
- Corona virüs araştırması! Şaşırtan sonuç...
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Son dakika: 2020 LGS ertelendi mi? Liseye Geçiş Sınavı ne zaman yapılacak? Başkan Erdoğan açıkladı!
- Son dakika: Corona virüsü kararları neler? Başkan Erdoğan Ulusa Sesleniş açıklamaları
- Son dakika: Altın fiyatları corona virüsü sonrası artacak mı? Gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
- Son dakika: Kredi kartı borçları ertelendi mi? İhtiyaç kredisi ve kredi kartı borcu erteleme olacak mı?
- CANLI HARİTA! Türkiye'de koronavirüs hangi illerde var? Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç kişi oldu?
- YÖK'ten son dakika uzaktan eğitim açıklaması! Üniversitelerde uzaktan eğitim ne zaman başlayacak?
- ÖSYM'den YKS açıklaması! 2020 YKS geç başvuru ücreti ne kadar? YKS geç başvuru ücreti para yatırma hangi bankaya?
- TOKİ İstanbul Arnavutköy 2+1 kura sonuçları isim listesi: 2020 Arnavutköy TOKİ kura çekimi sonuçları sorgulama
- MEB son dakika: Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları açıklandı mı? 20 bin öğretmenlik tercih sonuçları sorgulama
- 18 Mart Çanakkale Zaferi ile ilgili dünyaca ünlü sözler ve şiirler! 18 Mart Çanakkale şehitlerini anma sözleri
- Son dakika: Türkiye'de corona virüsünden ölen kişi sayısı kaç? Türkiye'de corona virüsü kaç vaka var?
- MEB son dakika: 20 bin öğretmen tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Sözleşmeli öğretmen atamaları ne zaman?