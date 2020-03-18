Tuvalette dünyaya getirdiği bebeğini portmantoya sakladı

Bursa'da tuvalette dünyaya getirdiği bebeğini kordon bağını jiletle kestikten sonra canlı halde poşete sarıp portmantoya saklayarak ölümüne sebep olduğu iddia edilen anne, 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Olaydan 2 gün önce hastaneye kontrole gittiği belirlenen genç kadının hamileliğini belirleyemeyen 2 doktor hakkında da suç duyurusunda bulunulacak.

Yıldırım ilçesinde 10 Ocak 2019'da meydana gelen olayda, iddiaya göre erkek arkadaşı K.Z.'den hamile kalan D.E., ailesiyle yaşadığı evin tuvaletinde tek başına doğum yaptı. Bir süre sonra rahatsızlanarak hastaneye götürülen D.E.'nin doğum yaptığı belirlenince olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Polise verdiği ifadesinde canlı bir erkek bebek doğurduğunu söyleyen D.E.'nin kordon bağını jiletle kestikten sonra bebeği poşete sarıp evdeki portmantonun alt kapaklı bölmesine koyduğunu itiraf etmesi üzerine eve giden polis ekipleri, kadının tarif ettiği yerde bebeği poşetin içerisinde havasızlıktan boğulmuş halde buldu.

Gözaltına alınan D.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hakkında kasten adam öldürmeye teşebbüs suçundan dava açılan 20 yaşındaki D.E.'nin duruşması bugün Bursa Adliyesi 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

16 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Duruşmaya tutuklu sanık D.E. ve avukatı katıldı. Mütalaasını veren savcı, sanığın "kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi" suçundan cezalandırılmasını, ayrıca olaydan birkaç gün önce gittiği hastanede D.E'yi muayene ettikleri halde gebeliğini belirleyemeyen iki doktor hakkında başsavcılığa suç duyurusunda bulunulmasını talep etti.

Son sözü sorulan D.E, olay gerçekleşene kadar hamile olduğunu bilmediğini ileri sürerek beraatini istedi. Kararı açıklayan mahkeme heyeti, sanığı 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı.