19 Mart 2020, Perşembe
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Ankara'da yoğun kar yağışı! Başkent beyaza büründü

YAŞAM
Giriş Tarihi: 19.03.2020
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ANKARA'DA YOĞUN KAR YAĞIŞI!

Son dakika haberine göre, 'te, hafta başında başlayan soğuk ve yağışlı hava etkisini sürdürüyor. , akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle beyaz örtüyle kaplandı.

Akşam saatlerinde şehrin yüksek yerlerinde başlayan kar, gece saatlerinde kent merkezinde de etkili oldu. Giderek hızını arttıran kar, zeminde tutmaya başladı. Ekipler yollarda tuzlama ve kar küreme çalışmasını sürdürüyor.

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