Ankara'da yoğun kar yağışı! Başkent beyaza büründü
Son dakika haberine göre, Başkent'te, hafta başında başlayan soğuk ve yağışlı hava etkisini sürdürüyor. Ankara, akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle beyaz örtüyle kaplandı.
Akşam saatlerinde şehrin yüksek yerlerinde başlayan kar, gece saatlerinde kent merkezinde de etkili oldu. Giderek hızını arttıran kar, zeminde tutmaya başladı. Ekipler yollarda tuzlama ve kar küreme çalışmasını sürdürüyor.
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