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PKK operasyonunda yakalananlardan 2 kişi tutuklandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 19.03.2020
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TERÖR SORUŞTURMASINDA 2 KİŞİ TUTUKLANDI

Türk Silahlı Kuvvetleri PKK'ya göz açtırmamaya devam ediyor. 'daki bazı adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 8 kişiden 2'si tutuklandı.

'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik kentte bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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