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Son dakika: Kırşehir'de yolcu otobüsü devrildi: 13 yaralı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 17.03.2020 Güncelleme Tarihi: 17.03.2020
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YOLCU OTOBÜSÜ ŞARAMPOLE DEVRİLDİ! YARALILAR VAR

'de yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 13 kişi yaralandı. 13 kişi çevre hastanelere kaldırılırken otobüsün, 27 yolcuyla Bursa'ya gitmek üzere Kahramanmaraş'tan yola çıktığı öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, Ayhan Erdi'nin kullandığı 34 FA 7953 plakalı yolcu otobüsü, -Kırıkkale kara yolu Akpınar ilçesi yakınlarında şarampole devrildi.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Yaralanan sürücü ile 12 yolcu, itfaiye, ve sağlık ekiplerince araçtan çıkarılarak ambulanslarla Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Otobüsün, 27 yolcuyla Bursa'ya gitmek üzere Kahramanmaraş'tan yola çıktığı öğrenildi.

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