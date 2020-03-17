Son dakika: Kırşehir'de yolcu otobüsü devrildi: 13 yaralı
Kırşehir'de yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 13 kişi yaralandı. 13 kişi çevre hastanelere kaldırılırken otobüsün, 27 yolcuyla Bursa'ya gitmek üzere Kahramanmaraş'tan yola çıktığı öğrenildi.
Alınan bilgiye göre, Ayhan Erdi'nin kullandığı 34 FA 7953 plakalı yolcu otobüsü, Kırşehir-Kırıkkale kara yolu Akpınar ilçesi yakınlarında şarampole devrildi.
HASTANEYE KALDIRILDILAR
Yaralanan sürücü ile 12 yolcu, itfaiye, AFAD ve sağlık ekiplerince araçtan çıkarılarak ambulanslarla Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Otobüsün, 27 yolcuyla Bursa'ya gitmek üzere Kahramanmaraş'tan yola çıktığı öğrenildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- Sınıra dayandı! Çekirgeler Türkiye'yi istila eder mi?
- Meğer herkesi böyle kandırmışlar...
- Vatandaşlar hücum etti! Koronasavar
- Koronavirüs hijyen çantası nasıl hazırlanır?
- Alkollü adam metrobüs durağını birbirine kattı!
- O ilimizde koronavirüs paniği!
- Video konferansla tarihi zirve! 5 başlık masada
- Elazığ Maden'de korkutan deprem!
- 275 kişi koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı
- Elazığ'da korkutan deprem
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Son dakika: Elazığ Maden'de korkutan deprem! 17 Mart Kandilli son depremler
- Uzaktan eğitim nasıl olacak? EBA şifresi nasıl alınır? EBA öğrenci girişi nasıl yapılır? (VİDEO)
- Cuma namazı evde kılınır mı? Cuma namazı hangi şartlarda kılınmaz? Cuma namazı en az kaç kişiyle kılınır?
- Diyanet son dakika: Camiler kapatıldı mı? Corona virüsü nedeniyle cuma ve vakit namazları kılınmasına ara mı verildi?
- Son dakika: Karınca istilası Türkiye'ye geldi mi? Karınca istilası nerede, hangi ülkelerde?
- Dolarda son durum: Fed acil faiz indirdi, dolar yükseldi! 16 Mart euro ve dolar ne kadar oldu?
- TOKİ çekiliş canlı yayın izle: 2020 Tuzla TOKİ kura çekilişi hangi kanalda? TOKİ Facebook, Twitter, YouTube canlı
- İstanbul Tuzla TOKİ kura çekiliş sonuçları isim listesi açıklandı mı? 2020 TOKİ Tuzla kura çekiliş sonuçları sorgulama
- 1'den 10'a kadar tüm tam sayılara kalansız bölünebilen en küçük pozitif tam sayı kaçtır?
- 1980'de Gölcük Belediyesi hoparlörden Dallas dizisinde J.R.'ı kimin vurduğunu duyurmuştur?
- Emekliye 2 bin 750 tl promosyon ve ilave ödeme! 2020 en yüksek emekli promosyonu veren bankalar hangileri?
- Son dakika: Türkiye'de corona virüsünden ölen var mı? Corona virüsü Türkiye'de kaç kişide var? İşte vaka sayısı...