Son dakika: Ankara'da korkutan deprem! 17 Mart Kandilli son depremler listesi
Son dakika haberi... Kandilli'den yapılan açıklamaya göre, Ankara'da 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 12.2 kilometre altında gerçekleşen deprem kısa süreli paniğe neden oldu. Depremde can ya da mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi. İşte Kandilli'den alınan verilere göre, 17 Şubat 2020 tarihli son depremler listesi...
Ankara'da deprem... Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün aktardığı son dakika bilgisine göre, Ankara Çubuk'ta 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Saat 13.35'de yerin 12.2 kilometre altında gerçekleşen deprem çevre ilçelerden de hissedildi.
Deprem kısa sireli paniğe neden oldu.
SON DEPREMLER
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2020.03.17 13:35:11 40.4053 32.8910 12.2 -.- 3.0 -.- YAYLAK-CUBUK (ANKARA) İlksel
2020.03.17 13:34:50 38.5873 39.5917 5.3 -.- 1.7 -.- KARTALDERE-MADEN (ELAZIG) İlksel
2020.03.17 13:24:35 38.4150 39.1593 11.1 -.- 0.8 -.- KAVAKKOY-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.03.17 12:55:16 40.1900 30.8568 0.0 -.- 1.6 -.- GURPINAR-GOYNUK (BOLU) REVIZE01 (2020.03.17 12:55:16)
2020.03.17 12:53:05 40.1923 30.7982 0.0 -.- 2.0 -.- ASAGIKINIK-GOYNUK (BOLU) İlksel
2020.03.17 12:12:58 37.4260 29.3778 7.7 -.- 2.1 -.- ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel
2020.03.17 11:57:09 37.2713 28.2380 0.0 -.- 1.8 -.- SALIHPASALAR-(MUGLA) İlksel
2020.03.17 11:35:45 36.8825 36.8585 0.0 -.- 1.9 -.- SENLIKCE-MUSABEYLI (KILIS) İlksel
2020.03.17 11:28:58 38.5440 39.8942 16.0 -.- 1.8 -.- HALKALI-ALACAKAYA (ELAZIG) İlksel
2020.03.17 11:07:21 38.4898 39.5150 19.2 -.- 1.1 -.- KIZILTEPE-MADEN (ELAZIG) İlksel
2020.03.17 10:19:44 38.3755 39.5322 15.5 -.- 1.4 -.- TOPALUSAGI-MADEN (ELAZIG) İlksel
2020.03.17 10:14:52 39.0197 27.9860 9.9 -.- 2.2 -.- MUSTULLAR-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.03.17 09:44:35 40.7530 31.5702 0.0 -.- 2.2 -.- PIRAHMETLER-(BOLU) İlksel
2020.03.17 09:38:57 40.0608 41.1115 20.7 -.- 1.7 -.- KAVAKLIDERE-AZIZIYE (ERZURUM) İlksel
2020.03.17 09:32:30 38.4852 38.9670 1.9 -.- 1.1 -.- YALINDAMLAR-(ELAZIG) İlksel
2020.03.17 09:25:07 38.5588 39.6035 1.3 -.- 1.0 -.- KARTALDERE-MADEN (ELAZIG) İlksel
2020.03.17 09:23:13 38.5340 39.5237 5.6 -.- 2.1 -.- KUCUKOVA-MADEN (ELAZIG) İlksel
2020.03.17 09:06:36 38.7113 43.0022 2.8 -.- 1.5 -.- ESENKIYI-ADILCEVAZ (BITLIS) İlksel
2020.03.17 08:18:13 38.5255 39.4930 3.1 -.- 3.7 -.- PLAJKOY-MADEN (ELAZIG) İlksel
2020.03.17 08:12:56 38.5347 39.4952 4.7 -.- 2.2 -.- KUCUKOVA-MADEN (ELAZIG) İlksel
2020.03.17 07:56:11 40.2970 42.5020 11.9 -.- 2.4 -.- HANDERE-SARIKAMIS (KARS) İlksel
2020.03.17 07:00:09 38.4282 39.2328 2.7 -.- 2.4 -.- KURKKOY-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
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