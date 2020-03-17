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Son dakika: Adana'da corona virüs paniği! 3 kişi gözlem altına alındı...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 17.03.2020
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O İLİMİZDE KORONAVİRÜS PANİĞİ!

'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve ülkemize de sıçrayan ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. 'da 'tan yurda girdiği belirlenen 3 Türk vatandaşı, koronavirüs şüphesiyle hastanede gözlem altına alındı.

'ta işçi olarak çalışan 3 Türk vatandaşı, karayolu üzerinden dün 'ye geçiş yapıp, 'ya gitmek için de otobüse bindi.

Yüzlerinde maske bulunan 3 kişinin bindiği otobüs, yolcu indirip-bindirmek için saat 03.30 sıralarında Merkez Otogarı'nda durdu. 3 kişi, ihbar üzerine polis ve sağlık ekibi tarafından otobüsten indirildi.

Yapılan kontrollerde 3 kişi, şüphesiyle tedbir amaçlı karantinaya alınmak üzere Yüreğir Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Otobüs ise geri kalan yolcularıyla birlikte normal seferine devam etti.

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