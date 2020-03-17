Son dakika: Adana'da corona virüs paniği! 3 kişi gözlem altına alındı...

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve ülkemize de sıçrayan koronavirüs ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Adana'da Irak'tan yurda girdiği belirlenen 3 Türk vatandaşı, koronavirüs şüphesiyle hastanede gözlem altına alındı.

Irak'ta işçi olarak çalışan 3 Türk vatandaşı, karayolu üzerinden dün Türkiye'ye geçiş yapıp, Ankara'ya gitmek için de otobüse bindi.

Yüzlerinde maske bulunan 3 kişinin bindiği otobüs, yolcu indirip-bindirmek için saat 03.30 sıralarında Adana Merkez Otogarı'nda durdu. 3 kişi, ihbar üzerine polis ve sağlık ekibi tarafından otobüsten indirildi.

Yapılan kontrollerde 3 kişi, koronavirüs şüphesiyle tedbir amaçlı karantinaya alınmak üzere Yüreğir Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Otobüs ise geri kalan yolcularıyla birlikte normal seferine devam etti.