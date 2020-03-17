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Alkollü adam metrobüs durağını birbirine kattı!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 17.03.2020 Güncelleme Tarihi: 17.03.2020
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ALKOLLÜ ADAM METROBÜS DURAĞINI BİRBİRİNE KATTI!

’ta alkollü olduğu öğrenilen yabancı uyruklu bir adam metrobüs durağı kenarında üstünü başını çıkarıp çevreye rahatsızlık verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri yabancı uyruklu olduğu öğrenilen adamı güçlükle göz altına aldı. Ambulansa bindirilen zanlı, polis nezaretinde hastaneye götürüldü.

Olay, Güzelyurt Metrobüs Durağı merdivenlerinde yaşandı. İddia göre alkolün dozunu kaçıran yabancı uyruklu adam rezillik çıkarınca polis ve ambulans çağrıldı.

POLİS EKİPLERİNE DE DİRENDİ

Bilinci yerinde olmayan alkollü adam, gelen polis ekiplerine de direndi. Polis tarafından güçlükle kontrol altına alınan zanlının elleri kelepçelendi. Alkollü adam, olay yerine gelen ambulansa polis nezaretinde güçlükle bindirilerek hastaneye kaldırıldı.

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