Elazığ'da kaçakçılara baskın! 8 kişi yakalandı
Elazığ'da sit alanında kaçak kazı yapan 8 kişi suçüstü yakalandı. Aramada, dedektör ile kazı malzemeleri ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karakoçan ilçesinde bulunan sit alanında kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR
Ekipler teknik ve fiziki takip sonucu H.A, F.A, İ.G, O.E, M.A, Ü.K, M.D. ve H.K'yi alanda kaçak kazı yaptıkları sırada suçüstü yakaladı.
DEDEKTÖR VE KAZI MALZEMELERİ…
Aramada, dedektör ile kazı malzemeleri ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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