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Elazığ'da kaçakçılara baskın! 8 kişi yakalandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 16.03.2020 Güncelleme Tarihi: 16.03.2020
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İHBARI ALAN EKİPLER, SUÇÜSTÜ YAKALADI!

'da kaçak kazı yapan 8 kişi suçüstü yakalandı. Aramada, dedektör ile kazı malzemeleri ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karakoçan ilçesinde bulunan kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR

Ekipler teknik ve fiziki takip sonucu H.A, F.A, İ.G, O.E, M.A, Ü.K, M.D. ve H.K'yi alanda kaçak kazı yaptıkları sırada suçüstü yakaladı.

DEDEKTÖR VE KAZI MALZEMELERİ…

Aramada, dedektör ile kazı malzemeleri ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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