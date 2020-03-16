Son dakika: İDO ve BUDO’nun bazı seferleri iptal edildi
Gelen son dakika haberine göre İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), olumsuz hava şartları sebebiyle yapacakları bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün olumsuz hava ve fırtına uyarısının ardından Marmara Bölgesini etkisi altına alan elverişsiz hava şartları sebebiyle İDO ve BUDO, bugün yapacakları bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.
İstanbul Deniz Otobüsleri'nde (İDO) iptal edilen seferler şu şekilde:
"Bandırma-Yenikapı-Bostancı 07:45 seferi, Kadıköy-Yenikapı-Bursa 08:10 seferi, Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 08:30 seferi, Kadıköy-Yenikapı-Bursa 09:50 seferi, Bursa-Yenikapı-Kadıköy 10:30 seferi"
Bursa Deniz Otobüsleri'nde (BUDO) iptal edilen seferler şu şekilde:
"Saat 07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi, saat 09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi, 09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) seferi, saat 10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi, saat 10.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi, saat 13.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi, saat 13.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas) seferi, saat 14.25 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) seferi."
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