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Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi, dezenfekte edildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 16.03.2020
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CUMHURBAŞKANLIĞI MİLLET KÜTÜPHANESİ DEZENFEKTE EDİLDİ

Koronavirüse karşı mücadele tam gaz devam ediyor. Ankara'da, nedeniyle 30 Mart'a kadar kapatılan , dezenfekte edildi.

Ankara'da, nedeniyle 30 Mart'a kadar kapatılan , dezenfekte edildi.

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, koronavirüs nedeniyle alınan önlemler kapsamında 30 Mart'a kadar kütüphanede dezenfeksiyon işlemleri yapıldığı bildirildi.

Açıklamada, "Tüm dünyada görülen koronavirüs nedeniyle okuyucu hizmetlerine ara veren kütüphanemizde dezenfeksiyon işlemleri yapılmaya başlanmıştır" denildi.

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