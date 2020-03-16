Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi, dezenfekte edildi
Koronavirüse karşı mücadele tam gaz devam ediyor. Ankara'da, koronavirüs nedeniyle 30 Mart'a kadar kapatılan Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi, dezenfekte edildi.
Ankara'da, koronavirüs nedeniyle 30 Mart'a kadar kapatılan Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi, dezenfekte edildi.
Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, koronavirüs nedeniyle alınan önlemler kapsamında 30 Mart'a kadar kütüphanede dezenfeksiyon işlemleri yapıldığı bildirildi.
Açıklamada, "Tüm dünyada görülen koronavirüs nedeniyle okuyucu hizmetlerine ara veren kütüphanemizde dezenfeksiyon işlemleri yapılmaya başlanmıştır" denildi.
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