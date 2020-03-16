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İzmir'de vapur seferleri iptal edildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 16.03.2020 Güncelleme Tarihi: 16.03.2020
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VAPUR SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

Son dakika haberi... 'de olumsuz hava koşulları nedeniyle vapur seferleri iptal edildi. Yapılacak açıklamada, olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle arabalı vapur hariç tüm seferlerin iptal edildiği belirtildi.

'de olumsuz hava koşulları nedeniyle vapur seferleri iptal edildi.

İzmir Denizcilik AŞ'den yapılan açıklamada, olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle arabalı vapur hariç tüm seferlerin saat 18.15 itibarıyla geçici süreyle durdurulduğu belirtildi.

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