Son dakika: Osmaniye’de korkutan deprem! 2020 son depremler...
Son dakika haberine göre; Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde saat 13.35’te 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin 18,97 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.SON DAKİKA DEPREM HABERİ: İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 13.35'te Sumbas ilçesinde 4,1 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Depremin 18,97 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
Sumbas Belediye Başkanı Zeki Demiroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremde ilçe merkezi ve köylerde herhangi bir sıkıntı yaşanmadığını söyledi.
Deprem sonrası yaptıkları incelemelerde ilçe merkezi ve bağlı köylerde şu ana kadar herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadığının öğrenildiğini dile getiren Demiroğlu, "Dün de hafif şiddette bir deprem yaşamıştık. Bugünkü daha şiddetli gerçekleşti. Vatandaşlarımız arasında panik gözlemlemedik. Şu an için ilçemizde ilk belirlemelere göre herhangi bir sıkıntı yok." diye konuştu.
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