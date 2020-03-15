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Son dakika haber... Van'da çığ altında kalan itfaiye erinin cesedine ulaşıldı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 15.03.2020
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ÇIĞ ALTINDA KALAN İTFAİYE ERİNİN CESEDİNE ULAŞILDI

... 'da 4-5 Şubat'ta Bahçesaray kara yolundaki Karabet Geçidi'nin 33. kilometresinde düşen çığın altında kalan itfaiye eri Mehmetcan Daşdemir'in cesedine ulaşıldı.

-Bahçesaray kara yolundaki Karabet Geçidi'nin 33. kilometresinde düşen çığın altında kalan itfaiye eri Mehmetcan Daşdemir'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

Valilikten yapılan açıklamada;

4-5 Şubat'ta düşen çığ sonrası güvenlik gerekçesiyle kapalı bulunan Van-Bahçesaray kara yolunun açıldığı belirtildi.

Açıklamada, 3 gündür bölgede arama faaliyetleri sürdüren ve Karayolları ekiplerinin çığ altında kalan itfaiye eri Mehmet Can Daşdemir'in cansız bedenine ulaştığı bildirildi.

Daşdemir'in naaşı, Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. AA

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