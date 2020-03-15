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Son dakika haberi... Esra Elönü'nün babası umre ziyareti sonrası hayatını kaybetti

YAŞAM
Giriş Tarihi: 15.03.2020 Güncelleme Tarihi: 15.03.2020
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ESRA ELÖNÜ'NÜN BABASI UMRE DÖNÜŞÜ HAYATINI KAYBETTİ

Son dakika haberi... Umre ziyaretinden dönen Gazeteci-Yazar 'nün babası emekli imam (63) hayatını kaybetti.

, umre ziyareti için gittiği 'dan dönüşünün ardından Gaziosmanpaşa ilçesi Yıldıztabya Mahallesindeki evinde henüz bilinmeyen nedenle yaşamını yitirdi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Elönü'nün hayatını kaybettiğini belirledi.

Elönü'nün cenazesi, Kurumuna götürüldü.

Bu arada Şaban Elönü'nün vefat ettiği evin bahçe giriş kapısı belediye ekiplerince dezenfekte edildi.

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