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Son dakika: İstanbul Sancaktepe‘de korkunç kaza

YAŞAM
Giriş Tarihi: 15.03.2020
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SANCAKTEPE‘DE KORKUNÇ KAZA

otoyolu Sancaktepe mevkiinde kontrolden çıkan bir otomobil, şarampole çıkarak takla attı.

, Otoyolu Sancaktepe mevkiinde bu akşam saatlerinde meydana geldi. Selami A. yönetimindeki 34 GUD 92 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole çıkarak takla attı.

Kaza sonrası otomobilde bulunan iki kadın, tedbir amaçlı Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan kaza nedeniyle otoyolda trafik oluştu.

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