Son dakika: Bekçilere tabancayla ateş açan şahıs serbest bırakıldı
Samsun'da gece evinin penceresinden sokaktaki bekçilere tabancayla ateş açtığı iddia edilen bir kişi, savcı tarafından tutuklanması talebiyle sevk edildiği mahkemece serbest bırakıldı.
Olay, İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi'nde gece saat 01.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli mahalle bekçileri gece devriye gezerken bir evin penceresinden tabancayla bekçilere doğru ateş açıldı. Bekçilerin telsizle anons edip yardım istemesi üzerine Samsun polisi alarma geçti.
Olay yerine çok sayıda resmi ve sivil ekipler sevk edildi. Polislerin çelik yelek giyerek dikkatli bir şekilde olaya müdahale etmeleri istendi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tabancayla ateş açtığı ileri sürülen A.A.O.'yu (51) yakalayarak gözaltına aldı. A.A.O.'nun alkollü olduğu ve bekçilere kurusıkı tabancayla ateş açtığı tespit edildi. Cinayet Bürosundaki sorgulanması tamamlanan A.A.O. bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.
Savcı tarafından tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen A.A.O. mahkemece serberst bırakıldı.
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