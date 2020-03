20. yüzyılda çıkan ve klibi YouTube'da 1 milyar izlenmeyi geçen ilk şarkı hangisidir? Kim Milyoner Olmak İster 14 Mart 2020 tarihli 874. bölümünde 20. yüzyılda çıkan ve klibi YouTube'da 1 milyar izlenmeyi geçen ilk şarkı hangisidir? sorusu gündeme oturdu. Yarışmacıya zor anlar yaşatan sorunun cevabı araştırılıyor. İşte, Milyoner’de merak edilen sorunun yanıtı...

A:Billie Jean

B:Bohemian Rhapsody

C:November Rain

D:My Heart Will Go On

Doğru cevap) C:November Rain