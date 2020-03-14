14 Mart 2020, Cumartesi
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20. yüzyılda çıkan ve klibi YouTube'da 1 milyar izlenmeyi geçen ilk şarkı hangisidir?

YAŞAM
Giriş Tarihi: 14.03.2020 Güncelleme Tarihi: 14.03.2020
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20. YÜZYILDA ÇIKAN VE KLİBİ YOUTUBE'DA 1 MİLYAR İZLENMEYİ GEÇEN İLK ŞARKI HANGİSİDİR?

20. yüzyılda çıkan ve klibi YouTube'da 1 milyar izlenmeyi geçen ilk şarkı hangisidir? Kim Olmak İster 14 Mart 2020 tarihli 874. bölümünde 20. yüzyılda çıkan ve klibi YouTube'da 1 milyar izlenmeyi geçen ilk şarkı hangisidir? sorusu gündeme oturdu. Yarışmacıya zor anlar yaşatan sorunun cevabı araştırılıyor. İşte, Milyoner’de merak edilen sorunun yanıtı...

20. yüzyılda çıkan ve klibi YouTube'da 1 milyar izlenmeyi geçen ilk şarkı hangisidir? Kim Olmak İster 874. bölümüyle ekranlara geliyor. Toplam 12 sorunun yer aldığı Milyoner'in bu bölümünde 20. yüzyılda çıkan ve klibi YouTube'da 1 milyar izlenmeyi geçen ilk şarkı hangisidir? sorusu gündeme oturdu. Yarışmacının zorlandığı sorunun yanıtı araştırılıyor. ATV ekranlarının fenomen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'in 874. bölümüne damga vuran 20. yüzyılda çıkan ve klibi YouTube'da 1 milyar izlenmeyi geçen ilk şarkı hangisidir? sorusunun yanıtı burada! Peki, 20. yüzyılda çıkan ve klibi YouTube'da 1 milyar izlenmeyi geçen ilk şarkı hangisidir? İşte Kim Milyoner Olmak İster'de merak edilen sorunun yanıtı...

A:Billie Jean
B:Bohemian Rhapsody
C:November Rain
D:My Heart Will Go On

Doğru cevap) C:November Rain

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