20. yüzyılda çıkan ve klibi YouTube'da 1 milyar izlenmeyi geçen ilk şarkı hangisidir?
20. yüzyılda çıkan ve klibi YouTube'da 1 milyar izlenmeyi geçen ilk şarkı hangisidir? Kim Milyoner Olmak İster 14 Mart 2020 tarihli 874. bölümünde 20. yüzyılda çıkan ve klibi YouTube'da 1 milyar izlenmeyi geçen ilk şarkı hangisidir? sorusu gündeme oturdu. Yarışmacıya zor anlar yaşatan sorunun cevabı araştırılıyor. İşte, Milyoner’de merak edilen sorunun yanıtı...
20. yüzyılda çıkan ve klibi YouTube'da 1 milyar izlenmeyi geçen ilk şarkı hangisidir? Kim Milyoner Olmak İster 874. bölümüyle ekranlara geliyor. Toplam 12 sorunun yer aldığı Milyoner'in bu bölümünde 20. yüzyılda çıkan ve klibi YouTube'da 1 milyar izlenmeyi geçen ilk şarkı hangisidir? sorusu gündeme oturdu. Yarışmacının zorlandığı sorunun yanıtı araştırılıyor. ATV ekranlarının fenomen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'in 874. bölümüne damga vuran 20. yüzyılda çıkan ve klibi YouTube'da 1 milyar izlenmeyi geçen ilk şarkı hangisidir? sorusunun yanıtı burada! Peki, 20. yüzyılda çıkan ve klibi YouTube'da 1 milyar izlenmeyi geçen ilk şarkı hangisidir? İşte Kim Milyoner Olmak İster'de merak edilen sorunun yanıtı...
A:Billie Jean
B:Bohemian Rhapsody
C:November Rain
D:My Heart Will Go On
Doğru cevap) C:November Rain
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