Son dakika: Diyarbakır’da sokak ortasında silahlı saldırı: 1 ölü

Diyarbakır’da sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayan şahıs, hayatını kaybetti.

Seyrantepe

Dağdibi

Dağdibi'ne

Olay, Yenişehir ilçesiSemti Cumhuriyet Mahallesi 403. Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Tacettinisimli bir kişiSilah seslerini duyan çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleriolay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı.

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Tacettin Dağdibi, hayatını kaybetti.

Öte yandan güvenlik güçleri olayla ilgili inceleme yaparken saldırıyı düzenleyen şahıs veya şahısların yakalanması için geniş çapta operasyon başlattı.