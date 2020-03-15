15 Mart 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

Akdeniz’de 4.0 büyüklüğünde deprem

YAŞAM
Giriş Tarihi: 15.03.2020
ABONE OL
AKDENİZ’DE KORKUTAN DEPREM!

Son dakika haberine göre, 'nın Kumluca ilçesine 60 kilometre mesafede 'de Richter ölçeğine göre 4.0 büyüklüğünde meydana geldi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Müdürlüğü () Dairesi'nin verilerine göre saat 20.27'de 'de Richter ölçeğine göre 4.0 büyüklüğünde deprem kaydedildi. 'nın Kumluca ilçesinin 60.27 kilometre açığında meydana geldi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA