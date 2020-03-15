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Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 15.03.2020
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BUDO'DAN SEFER İPTALLERİ

Son dakika haberine göre, Bursa Deniz Otobüslerinin () yarın yapacağı seferlerinden bazıları kuvvetli rüzgar nedeniyle iptal edildi.

'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, saat 07.00 ve 09.30 Bursa (Mudanya)- (Eminönü/Sirkeci), 09.30 Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle programdan çıkarıldı.

Ayrıca, saat 10.00 ve 13.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 13.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ve 14.25'teki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri de aynı gerekçeyle yapılamayacak.

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