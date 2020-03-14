Türkiye Barış Pınarı Bölgesi'nde 390. okulu açtı
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'deki Barış Pınarı Harekatı kapsamında bölgenin birçok noktası teröristlerden temizlendi. PKK'lı teröristlerin karargah haline getirdiği, çatışmalarda zarar verdiği 390. okul da Türkiye tarafından yeniden açıldı.
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Okulları yıkan, tüneller kazan, karargâh haline getirerek masum çocukların eğitim haklarını ellerinden alan PKK/YPG'nin açtığı yaralar sarılmaya devam ediliyor. Bu kapsamda; Barış Pınarı bölgesinde açılan okul sayısı 390 olurken, 34 bin 946 öğrenci de eğitimine devam ediyor." ifadelerine yer verildi.
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