14 Mart 2020, Cumartesi
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1980'de Gölcük Belediyesi hoparlörden Dallas dizisinde J.R.'ı kimin vurduğunu duyurmuştur?

YAŞAM
Giriş Tarihi: 14.03.2020 Güncelleme Tarihi: 14.03.2020
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1980'DE GÖLCÜK BELEDİYESİ HOPARLÖRDEN DALLAS DİZİSİNDE J.R.'I KİMİN VURDUĞUNU DUYURMUŞTUR?

1980'de Gölcük Belediyesi hoparlörden Dallas dizisinde J.R.'ı kimin vurduğunu duyurmuştur? 14 Mart 2020 tarihli 874. bölümünde 1980'de Gölcük Belediyesi hoparlörden Dallas dizisinde J.R.'ı kimin vurduğunu duyurmuştur? sorusu gündeme oturdu. Yarışmacıya zor anlar yaşatan sorunun cevabı araştırılıyor. İşte, Milyoner’de merak edilen sorunun yanıtı...

1980'de Gölcük Belediyesi hoparlörden Dallas dizisinde J.R.'ı kimin vurduğunu duyurmuştur? 874. bölümüyle ekranlara geliyor. Toplam 12 sorunun yer aldığı Milyoner'in bu bölümünde 1980'de Gölcük Belediyesi hoparlörden Dallas dizisinde J.R.'ı kimin vurduğunu duyurmuştur? sorusu gündeme oturdu. Yarışmacının zorlandığı sorunun yanıtı araştırılıyor. ATV ekranlarının fenomen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'in 874. bölümüne damga vuran 1980'de Gölcük Belediyesi hoparlörden Dallas dizisinde J.R.'ı kimin vurduğunu duyurmuştur? sorusunun yanıtı burada! Peki, 1980'de Gölcük Belediyesi hoparlörden Dallas dizisinde J.R.'ı kimin vurduğunu duyurmuştur? İşte Kim Milyoner Olmak İster'de merak edilen sorunun yanıtı...

A:Baldızı Kristin'in
B:Eşi Sue Ellen'ın
C:Kardeşi Bobby'nin
D:Babası Jock'un

Doğru cevap) A:Baldızı Kristin'in

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