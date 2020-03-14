İstanbul'da metro arızası... Bazı seferlerde aksamalar yaşandı
Son dakika haberi: İstanbul raylı sistemlerde teknik arıza meydan geldi. YenikapI-Atatürk Havalimanı metro hattı, Atatürk Havalimanı istikametinde seferlerde aksamalar yaşandı. Yapılan çalışmaların ardından seferlerin normale döndüğü açıklandı.
M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı metro hattında, havalimanı istikametinde teknik bir arızadan dolayı seferlerde aksamalar yaşandı.
Metro seferleri, Yenikapı-Bakırköy arasında yapılırken, Bakırköy-Atatürk Havalimanı istasyonları arasında, İETT otobüsleri ücretsiz hizmet verdi.
Yapılan çalışmalar sonucu arızanın giderilmesiyle seferler normale döndü. DHA
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