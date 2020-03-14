Son dakika: Ege Denizi'nde deprem
Son dakika haberleri.. Ege Denizi'nde deprem meydana geldi. Deprem Muğla'nın Bodrum ilçesinde de hissedildi. AFAD depremin büyüklüğünü 3.9 olarak açıkladı.
EGE Denizi'nde, Bodrum açıklarında, Richter ölçeğine göre 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Bodrum ve çevresinden hissedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın verilerine göre, saat 00.57'de merkez üssü Ege Denizi Muğla'nın Bodrum ilçesi açıkları olan 3.9 büyüklüğünde deprem, meydana geldi.
Zeminden 23.51 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, Bodrum ve çevresinde hissedildi. İlk belirlemelere göre depremde herhangi bir yıkım yaşanmadı.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem ve Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 3.8 olarak açıkladı.
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