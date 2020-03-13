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Bakırköy Adalet Sarayı'nda dezenfeksiyon çalışması yapıldı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 13.03.2020
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BAKIRKÖY ADALET SARAYI'NDA DEZENFEKSİYON ÇALIŞMASI

Koronavirüse karşı alınan önlemler doğrultusunda çalışmalar devam ediliyor. 'nda, yeni tip (Kovid-19) önlemleri kapsamında, mesai saati bitiminden sonra dezenfekte işlemi yapıldı.

'nda, yeni tip (Kovid-19) önlemleri kapsamında, mesai saati bitiminden sonra dezenfekte işlemi yapıldı.

Özel kıyafetli 3 ekip, mesai bitiminden sonra Bakırköy Adalet Sarayı'nda ilaçlama yapıldı. Ekip, X-ray cihazlarını, duruşma salonlarını, baro odalarını, hakim-savcı odalarını, koridorları, tuvaletleri ve arama noktalarını büyük bir titizlikle dezenfekte etti.

Ayrıca vatandaşların giriş noktalarında eşyalarını koydukları plastik kaplara da dezenfektan sıkıldı. Bu dezenfektanda iyot ve alkolün olmadığı, sıkıldığı yerde 12 saniye içerisinde bütün bakterileri öldürdüğü öğrenildi.

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